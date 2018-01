Ambassadeur Hoekstra maakt excuses: die uitspraken waren gewoon fout

Over andere zaken praten

Hoekstra werd woensdag geïnstalleerd als ambassadeur. In een gesprek later die dag met Nederlandse journalisten weigerde hij vragen te beantwoorden over de omstreden opmerkingen. Hoekstra bleef zwijgen terwijl journalisten op een antwoord aandrongen en zeiden: "Dit is niet hoe het hier werkt. Dit is Nederland, hier moet je antwoorden geven."

Eerder werd Hoekstra al met zijn uitlatingen geconfronteerd door NOS-correspondent Wouter Zwart in Nieuwsuur. Toen ontkende hij dat hij die uitspraken had gedaan en noemde hij het nepnieuws. Ook daarvoor bood hij later excuses aan.

In De Telegraaf zegt hij dat hij tijdens de persconferentie niet meer op de kwestie wilde ingaan en dat hij het na zijn be├źdiging over andere zaken wilde hebben: de goede relatie tussen Nederland en de VS. Bovendien zegt hij dat hij al spijt had betuigd.