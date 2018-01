Drie jaar en tbs voor neersteken agent en Britse toerist

Een 24-jarige Rus is veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging omdat hij vorig jaar januari in Amsterdam een agent en een Britse toerist met een mes heeft gestoken. Onderzoekers vinden de man verminderd toerekeningsvatbaar.

Hij stak in de nacht van 14 op 15 januari vanuit het niets de agent in zijn nek. Die was op de fiets aan het surveilleren op het Rembrandtplein. Later bleek dat de man twee dagen eerder al een Britse toerist met een mes had toegetakeld.

De celstraf valt lager uit dan de eis. Het Openbaar Ministerie wilde dat de man een gevangenisstraf van acht jaar kreeg. Zelf zegt de Rus dat hij door drugsmisbruik een black-out had en zich niets meer van de steekpartij kan herinneren. Hij woont in Duitsland waar hij ook al diverse malen is veroordeeld voor geweld en diefstal.