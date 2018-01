'Onderzoeken naar verdwenen oorlogsgraven Javazee gestopt'

Het onderzoek in Indonesië naar de rovers van oorlogsgraven in de Javazee is gestopt. Alle sporen zijn doodgelopen, zeggen bronnen in Den Haag tegen De Telegraaf.

Nederland en Indonesië spraken eind 2016 af om samen te onderzoeken wie de wrakken van onder meer Nederlandse marineschepen van de zeebodem heeft gehaald.

Filmploeg

In opdracht van Omroep Max maakte een filmploeg in het najaar van 2016 een documentaire over de Slag in de Javazee, in 1942. Onder meer de marineschepen De Ruyter, Java en Kortenaer zijn toen door de Japanners tot zinken gebracht, met zo'n 1100 opvarenden aan boord.

Bij het maken van de opnamen bleken deze oorlogsgraven te zijn verdwenen. Ze zijn zo goed als zeker gelicht en meegenomen door Aziatische bergers, die geld wilden verdienen met de verkoop van het oude metaal. "De vrees is dat de wrakken tot de laatste bouten in smelterijen zijn verdwenen", zei correspondent Michel Maas in het NOS Radio 1 Journaal.

Nederland nam de verdwijning hoog op. Internationale wetgeving schrijft voor dat oorlogsgraven op zee onaangetast moeten blijven, maar als dat soort graven in internationale wateren liggen is handhaving vrijwel onmogelijk.