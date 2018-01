Minister VS tipt ambassadeur Hoekstra: 'Vragen beantwoorden is goed'

Pete Hoekstra, de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland, heeft "opmerkingen gemaakt die niet gemaakt hadden moeten worden". Dat vindt de Amerikaanse onderminister Steve Goldstein van Buitenlandse Zaken.

Goldstein doelde op de opmerkingen van Hoekstra uit 2015 over het bestaan van no-gozones in Nederland en dat er hier politici in brand worden gestoken. "Deze opmerkingen onderschrijft het ministerie niet, je zult deze woorden nooit van ons horen."

Ook zei de minister dat Hoekstra fouten heeft gemaakt en veel spijt heeft van de opmerkingen. Toch wilde Goldstein de opmerking over het bestaan van no-gozones in Europa niet afdoen als onjuist. "Daar kom ik op terug", zei hij volgens The Washington Post.

Zwijgen

Pete Hoekstra werd woensdag officieel geïnstalleerd als ambassadeur. Tijdens een gesprek later die dag met Nederlandse journalisten weigerde hij vragen te beantwoorden over de opmerkingen uit 2015. Hoekstra bleef zwijgen terwijl verschillende journalisten zaken zeiden als: "Dit is niet hoe het hier werkt." En: "Dit is Nederland, hier moet je antwoorden geven."