Verloren gewaande scène Stan Laurel ontdekt: 'Ik dacht: die ken ik'

In de verloren gewaande scène belandt Stan Laurel aan de galg. Maar weet zich op een voor hem typerende manier te bevrijden. In de jaren dertig werd Detained opnieuw uitgebracht. Als overbodig beschouwde scenes werden er toen uitgeknipt. De grootste collectie Laurel en Hardy films wordt beheerd door Lobster Films in Parijs. Bij dit vermaarde filmarchief zijn ze zo enthousiast over de ontdekking, dat ze het Fries Film Archief een kopie verstrekten van de gehele film, waar het in Leeuwarden ontdekte materiaal in is gemonteerd.

Maar hoe?

Daarna restte nog de vraag hoe de korte film van Stan Laurel in het archief belandde. Dat kostte nogal wat zoekwerk. De filmrol blijkt afkomstig uit een schenking, in 2007, van de Leeuwarder fotograaf Van Kampen. Die had kort na de oorlog voor honderd gulden een partij films gekocht om te verhuren. Met ouderwetse nitraatfilms lukte dat niet. Ze belandden als onverhuurbaar in zijn kelder. Een miskoop, die zeventig jaar later die honderd gulden meer dan waard blijkt te zijn.