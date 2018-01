Studenten uit ontgroenings-uitzending: 'Rambam zit fout'

Twee studenten die werden gevolgd voor de uitzending van Rambam over studentenverenigingen, zeggen dat de programmamakers 'misstanden' bij hun corps verkeerd hebben geïnterpreteerd. Een student uit Rotterdam van wie werd gezegd dat hij hoofdletsel opliep bij een ontgroening, zegt nu dat hij al voor de introductieweek met een hoofdverband liep.

Een studente uit Utrecht van wie tijdens een ontgroeningsritueel astma-medicijnen zouden zijn afgepakt, reageerde in Jinek. Zij noemde het "absoluut niet waar" dat haar inhalator was ingenomen en zei dat alleen haar tas soms kwijt was, waardoor ze niet bij haar medicijnen kon.