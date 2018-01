The Undateables wordt The Dateables, omdat 'iedereen te daten is'

Het BNNVARA-programma The Undateables krijgt een nieuwe naam: The Dateables. Het programma kreeg veel kritiek vorig jaar vanwege de titel en de werving van kandidaten. Het programma, waarin jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking zoeken naar liefde, heeft besloten met een nieuwe uitstraling aan het vijfde seizoen te beginnen.

"The Dateables is de nieuwe naam van The Undateables, want iedereen is dateable, laten we daar duidelijk in zijn", is te lezen in een persbericht van het programma.

Het programma kwam afgelopen zomer veel in het nieuws door de opvallende manier van werving van de kandidaten. Mensen werden op Facebook aangesproken door een lid van het castingteam en kregen zo de kwalificatie 'undateable'.

Zo werd de 23-jarige Cheyenne Polderman gevraagd of ze geïnteresseerd was in een deelname aan het programma. Ze voelde zich beledigd, want ze had het idee dat ze alleen werd gevraagd vanwege haar wijnvlek. "Die medewerker ging er automatisch vanuit dat mijn wijnvlek beperkend is. Of dat zo is, werd me niet gevraagd. Terwijl mijn wijnvlek me absoluut geen last bezorgt," zei de Amsterdamse studente toen tegen Het Parool.