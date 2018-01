Aboutaleb: ook onder christenen heb je salafisten

Burgemeester Aboutaleb neemt zijn omstreden opmerkingen over salafisme niet terug. Dat bleek vandaag in de Rotterdamse gemeenteraad. De Rotterdamse burgemeester baarde vorige maand opzien door in een interview te stellen dat elke moslim een beetje salafist is, hijzelf ook. Gewoonlijk wordt met salafisme gedoeld op een extreem-fundamentalistische stroming in de islam.

"Met het interview was geen woord mis, maar misschien is het medium radio te vluchtig daarvoor", zei Aboutaleb vandaag in de gemeenteraad. De burgemeester deed de gewraakte uitlating in het radioprogramma Dit is de Dag.

Geen zorgen

De Rotterdamse burgemeester maakt zich in de kern geen zorgen over het salafisme, zei hij. "Salafisten vind je ook onder christenen, als je het taalkundig benadert. Salaf is voorganger, en een salafist is iemand die op zijn voorganger, Mohammed of Christus, wil lijken. In alle religies kom je dat tegen."

Aboutaleb is tegenstander van het verbieden van salafisme, zei hij ook. "Als er in de kring van salafisten mensen zijn die de overtuiging hebben om geweld in te zetten tegen anderen, dan ligt daar de grens. Dat is een overzichtelijke groep, die moet je opsporen en isoleren", aldus Aboutaleb.

Gefrustreerd

Geert Wilders en Leefbaar Rotterdam hadden direct forse kritiek op de uitlatingen van Aboutaleb. Volgens Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam leiden ze tot een inflatie van het woord salafisme en wordt het werk van politie en AIVD erdoor gefrustreerd. Ze riep Aboutaleb in de raadsvergadering vandaag op zijn woorden terug te nemen.

In het debat uitten ook het CDA en de VVD kritiek op Aboutaleb. "De uitspraken van de burgemeester hebben tot vragen en zorgen in de maatschappij geleid. De vraag die opkwam, is of de burgemeester een andere agenda heeft", aldus VVD-fractievoorzitter Jan Willem Verheij.

De SP roept Aboutaleb op de komende tijd terughoudend te zijn met politieke uitspraken. Een motie van treurnis tegen Aboutaleb kreeg geen meerderheid in de raad.