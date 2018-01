Darter Van Barneveld bekent politiek kleur met 'dubbel achttien'

Darter Raymond van Barneveld bekent voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart politiek kleur. Hij staat in Den Haag op de 36ste plek op de lijst van voormalig PVV'er Richard de Mos. Voor 36 is gekozen omdat het 'dubbel 18' is, de favoriete worp om uit te gooien van Van Barneveld.

"We zijn natuurlijk apetrots dat Barney onze partij gaat promoten", laat De Mos weten in een reactie. Het is niet de bedoeling dat Van Barneveld de gemeenteraad in gaat.

Van Barneveld is via zijn vriend Jelle Meinesz bij Groep de Mos terechtgekomen schrijft Omroep West. Deze horecaondernemer staat zelf op plek 6 van Groep De Mos.

Het nieuws van Van Barneveld wordt bekendgemaakt op de dag dat het twintig jaar geleden is dat hij voor het eerst wereldkampioen darts werd.