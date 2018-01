Bijenkorf stoot eigen distributiecentrum af, 143 mensen baan kwijt

De Bijenkorf gaat zijn eigen distributiecentrum sluiten. Vanaf medio 2019 worden de winkels en de webshop vanuit één plaats bevoorraad door het bedrijf Ingram Macro, dat nu al de webshopverkoop distribueert.

De sluiting van het magazijn in Woerden gaat 143 medewerkers hun baan kosten. Voor hen heeft de Bijenkorf een sociaal plan klaar liggen. "Wij zullen ons uiterste best doen om ze van werk naar werk te begeleiden", zegt directievoorzitter Giovanni Colauto.

Dubbel

De Bijenkorf zegt dat de samenvoeging tot één distributiecentrum leidt tot een beter en snellere service aan de klanten. Het bedrijf wijst er op dat op dit moment dingen dubbel worden gedaan in de vestigingen in Woerden en Waalwijk.

Een nieuw distributiecentrum, dat ergens in de regio Tilburg/Waalwijk gebouwd gaat worden, is volgens De Bijenkorf ook duurzamer qua verbruik van materialen, CO2-uitstoot en werkomgeving.

De Bijenkorf verwacht dat de werkgelegenheid in het nieuwe centrum zal stijgen naar op termijn 800 banen. In de twee huidige magazijnen werken in totaal 500 mensen. De Bijenkorf denkt dat met name de online-verkoop flink zal stijgen.