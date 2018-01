Na verkrachting en moord 8-jarig meisje dagenlang protest in Pakistan

Pakistan is de laatste dagen in de ban van de dood en verkrachting van een 8-jarig meisje. In het hele land gaan duizenden inwoners al dagenlang de straat om op te demonstreren tegen de laksheid van de politie bij het onderzoek naar de ontvoering.

De 8-jarige Zainab Anasari is het twaalfde meisje dat in een jaar tijd in de regio Kasur werd ontvoerd. Ze werd afgelopen weekend ontvoerd toen ze onderweg was naar een huis in haar buurt. Haar lichaam werd dinsdag gevonden op een vuilnisbelt. Haar ouders waren toen op pelgrimstocht in Saudi-Arabiƫ.