Internationale drugsbende opgerold in Nederland en België

In een internationaal onderzoek naar drugshandel en -smokkel is in Nederland en België de afgelopen dagen een reeks aanhoudingen verricht. In Belgisch Limburg waren veertien aanhoudingen, in Nederland vijf. De verdachten zouden deel hebben uitgemaakt van een criminele organisatie die zich schuldig heeft gemaakt aan drugshandel, -smokkel en -productie.

In Nederland zijn acht woningen en een bedrijfspand doorzocht in Casteren, Sint Willebrord, Raamsdonksveer, Roosendaal, Oudenbosch, Weert, Biest en Sprundel. Er zijn 1,5 kilo amfetamine, een geweer met demper, hennep, computers, telefoons, 0,5 kilo springstof en contant geld in beslag genomen.

Loodsen voor drugsproductie

In het Brabantse dorp Zeeland is een loods ontdekt die diende als opslagplaats voor chemicaliën; er lag 50.000 liter afval van de productie van synthetische drugs. Ook in Uden, Nispen en Waspik werden loodsen ontdekt waar xtc of amfetamine werd geproduceerd of cocaïne gewassen.