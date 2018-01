CDA-raadslid (24) vervolgd voor valse aangiften

Een 24-jarig CDA-raadslid uit de Brabantse gemeente Dongen wordt vervolgd voor het doen van valse aangiften tussen 2013 en 2016. Rob Huijben zei dat hij meerdere malen was bedreigd en mishandeld en dat hij dreigbrieven had ontvangen. Uit politieonderzoek bleek dat het om valse meldingen ging. Hij moet in het voorjaar voor de rechter verschijnen.

Raadslid Rob Huijben laat in een korte reactie weten dat hij is geschrokken. "Ik ben niet de verdachte, maar het slachtoffer. Het is voor mij een shock dat ik nu word vervolgd."

In 2016 werd bekend dat een Dongens raadslid aangifte van bedreiging had gedaan. Vlak daarna trad Huijben naar buiten met het bericht dat hij het betreffende raadslid was.

Slachtoffers

"Het OM hecht veel belang aan integere vertegenwoordigers van de overheid", schrijft het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant in een persbericht. "Daarnaast is door politie en OM veel tijd in het onderzoek gestoken. Tijd die aan andere zaken en slachtoffers besteed had kunnen worden."

Het lokale CDA-bestuur is verrast. "We hebben nooit iets gemerkt en kennen de details niet", zegt voorzitter Jan Megens.