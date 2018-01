'Operatie slak': sloom rijdende Belgische machinist hoopt op ontslag

Een Belgische machinist heeft zijn trein deze week twee keer bewust te laat laten aankomen. Hij kan voor een bedrijf werken dat beter betaalt, maar heeft een opzegtermijn van een jaar. Met zijn actie wil hij dat de spoorwegen hem ontslaan. Zijn actie noemt hij 'Operatie Slak', schrijft de Vlaamse omroep VRT.

Over een ritje van Bergen naar Luik, zo'n 130 kilometer, deed machinist Cedric Grumiaux 37 minuten langer dan normaal. Tussen Bergen en Doornik, een afstand van zo'n 50 kilometer, reed hij bijna een kwartier langer.

Onverantwoord

Hij wil zijn opzegtermijn niet uitzitten. Die termijn is er omdat de spoorwegen in hun mensen investeren in de vorm van een betaalde opleiding van een jaar, zegt een woordvoerder van de spoorwegen tegen de VRT. "Maar we willen natuurlijk iets terug, we willen de vruchten plukken van onze investering." De actie van de machinist noemt hij "totaal onverantwoord".

Andere Belgische machinisten die overstapten naar de priv├ęsector zeggen tegen Het Belang van Limburg dat ze nu dubbel zoveel verdienen en een auto, smartphone en tablet kregen.

De machinist maakt in Belgische media excuses aan reizigers die te laat zijn gekomen door zijn actie.