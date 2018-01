Inspiratie voor 'Dirty Harry' overleden

Omdat de moordenaar in de film Dirty Harry losjes gebaseerd was op de Zodiac-moorden, gold Toschi ook als het model voor Clint Eastwoods karakter, Harry Callahan. Het grootste verschil was dat in de film de zaak wel werd opgelost.

Toschi beet zich jarenlang vast in de Zodiac-zaak. In de film die in 2007 over de moorden werd gemaakt, werd hij gespeeld door Mark Ruffalo.

In 1978 moest Toschi het Zodiac-onderzoek opgeven toen bleek dat hij onder een pseudoniem lovende brieven over zichzelf naar een krant had gestuurd. Toch bleven de onopgeloste misdaden hem plagen: elk jaar ging hij nog naar de plek waar een slachtoffer was vermoord.