Hogeschool Rotterdam sluit gebouw uit angst voor Grenfell Tower-brand

De Hogeschool Rotterdam heeft uit voorzorg een gedeelte van een van zijn gebouwen gesloten. De hogeschool heeft de gevelplaten van alle gebouwen laten onderzoeken naar aanleiding van de fatale brand in de Grenfell Tower in Londen, afgelopen zomer.

"Uit dit onderzoek kwam een twijfel naar voren over de brandveiligheid van de gevelplaten die zijn bevestigd aan het oudste bouwdeel (bouwdeel C) van de locatie Kralingse Zoom", schrijft de Hogeschool Rotterdam in een persbericht. "Op basis van deze bevindingen heeft de hogeschool onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren."

Uit dat eerste onderzoek is gebleken dat de gevelplaten van het bouwdeel niet aan de huidige normen van brandveiligheid voldoen. Volgens de hogeschool kan niet de zekerheid worden gegeven dat het bouwdeel voldoende veilig is voor studenten, medewerkers en andere gebruikers.

Geen risico

In juni kwamen 71 mensen om het leven bij de brand in Londen doordat het vuur zich razendsnel verspreidde via de gevelplaten aan de buitenkant. De Hogeschool Rotterdam wil daarom geen risico nemen en laat het gebouw de komende dagen verder inspecteren.

"We realiseren ons dat dit een buitengewoon ingrijpend besluit is, maar de veiligheid van onze medewerkers en studenten staat bij ons voorop", zegt collegevoorzitter Ron Bormans.

Colleges verplaatst

Vandaag en morgen gaan alle lessen en tentamens in bouwdeel C niet door. Colleges worden voorlopig verplaatst naar andere gebouwen; die zouden wel aan alle brandveiligheidseisen voldoen. Het deel dat wordt gesloten is 30 jaar oud en biedt ruimte aan 3.500 studenten van de Rotterdam Business School.

Volgende week woensdag wordt de definitieve uitslag van het onderzoek verwacht. Dan wordt ook bepaald of er maatregelen voor de lange termijn nodig zijn.