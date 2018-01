ProRail geeft ouderen hulp tegen oversteekstress

Kan ik veilig het spoor oversteken voordat de spoorbomen naar beneden gaan? Vooral voor ouderen en mindervaliden kan dat een reƫle vraag zijn. Tijd voor wat hulp, vindt spoorbeheerder ProRail. Bij een overweg in Haarlem is drie maanden lang een proef met een soort stoplicht.

Er is een zuil met een beeldscherm neergezet. Als op het scherm een groen poppetje te zien is, dan kan in alle rust worden overgestoken. Als het scherm een witte trein laat zien, dan komt er binnen twee minuten een trein aan. Een trage oudere kan dan besluiten om te wachten tot de trein voorbij is. "Maar de bomen blijven leidend", benadrukt een woordvoerder van ProRail.

Volgens de spoorbeheerder kunnen onzekere en minder mobiele ouderen in de problemen komen op een overweg. Ze kunnen in paniek raken van de rinkelende bellen en daardoor vallen of juist stokstijf blijven staan.

Veel senioren

De overweg op de Westergracht in Haarlem is niet voor niets gekozen, vertelt de woordvoerder. Er wonen daar veel senioren in de buurt en dat is handig om de zuil goed te kunnen testen.

De proef duurt drie maanden, schrijft de regionale omroep NH. Als het een succes is, wordt de oversteekhulp bij meer overwegen neergezet.