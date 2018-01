13-jarige stak moeder neer uit eerwraak

De 13-jarige jongen die in september in Den Bosch zijn moeder neerstak met een mes, deed dat uit eerwraak. Dat valt op te maken uit een rechtelijke uitspraak tegen de vader van de uit Afghanistan afkomstige tiener.

De 35-jarige moeder raakte bij de steekpartij zwaargewond. De jongen verklaarde bij de politie dat zijn moeder volgens de Afghaanse tradities geen initiatief had mogen nemen om te scheiden van zijn vader. Die mening is hem volgens de rechtbank opgedrongen door de vader.

Spontane vakantie

De vader is vandaag veroordeeld tot een jaar cel, omdat hij een paar weken voor de steekpartij de 13-jarige en zijn broertje had meegenomen naar het buitenland.

In een brief aan de vrouw schreef hij dat ze naar Afghanistan moest komen als hij de kinderen weer wilde terugzien. Na een paar dagen werd hij aangehouden in Milaan. De man noemde de reis bij de rechtbank "een spontane vakantie" en de Afghanistan-opmerking "een grapje".

Onacceptabel, vond de rechter. Hij legde een hogere straf op dan geƫist. Dat kwam onder meer doordat de man er al eens eerder met de kinderen vandoor was gegaan zonder toestemming van de moeder.

De jongen zelf zit sinds de steekpartij vast en staat vrijdag voor de kinderrechter in Den Bosch, meldt Omroep Brabant. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.