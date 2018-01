'Fotofossiel' Kodak gooit het roer om met blockchain en een cryptomunt

Managementgoeroes zien het als een klassiek voorbeeld van hoe het niet moet: fotografieconcern Kodak, meer dan honderd jaar oud, dat ten onder ging omdat het zijn verdienmodel niet wilde aanpassen aan een veranderende markt. Van dat stigma wil het Amerikaanse bedrijf - of wat daar nog van over is - nu af.

In een ronkend persbericht kondigt Kodak aan dat het een fotoregistratiesysteem wil bouwen op basis van blockchaintechnologie. Dat systeem moet fotografen wereldwijd in staat stellen hun beelden en bijbehorende rechten te beheren. Als een foto online wordt gebruikt zonder dat de maker daarvan weet, krijgt die een melding vanuit de blockchain. Fotografen kunnen hun foto's ook aanbieden via het platform.

Een fotograaf kan vervolgens betaald worden met een digitale munt, die Kodak zelf introduceert: de Kodak Coin. Op 31 januari komt die munt via een Initial Coin Offering (ICO), een soort beursgang, beschikbaar - in eerste instantie alleen voor grote investeerders. Alsof dat nog niet genoeg is, komen er op het hoofdkantoor in Rochester in New York rijen met computers om bitcoins te 'delven'.

Koers

De aankondiging werd juichend ontvangen op de Amerikaanse beurs. Van maandag op dinsdag steeg de koers van het aandeel Kodak met bijna 80 procent. De verwachting is dat die koersstijging vandaag doorzet, net als bij andere aandelen waar de geur van blockchain of cryptogeld ook maar enigszins omheen hangt.