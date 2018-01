Politie laat jongeren meedenken over maatschappelijke vraagstukken

De politie begint vandaag met het werven van jongeren die gaan meedenken over maatschappelijke vraagstukken. Ze kunnen zich aanmelden voor de jongerenraad, die komend voorjaar van start gaat. Het is de bedoeling dat de raad zo'n vijftien leden krijgt.

De raad is volgens de politie een waardevolle toevoeging, vanwege de kennis die jongeren hebben van digitale ontwikkelingen. De jongeren komen zes keer per jaar bij elkaar en worden vooral online geraadpleegd.

"Denk aan ontwikkelingen op internet. Criminaliteit verplaatst zich steeds meer naar de digitale wereld en de jeugd is daar meer in thuis", zegt Liesbeth Huyzer van de korpsleiding in een persbericht. "Bovendien willen wij als politie midden in de samenleving staan, écht contact hebben."

Verrassende inzichten

De politie raadpleegt jongeren al in individuele gevallen van cybercriminaliteit, zoals bij chatsessies over pesten of sexting, het delen van seksueel getinte foto's op sociale media. Volgens de politie levert de inbreng van jongeren "verrassende inzichten" en "bruikbare ideeën" op. De jongerenraad moet de politie structureel gaan helpen.

Jongeren kunnen zich tot en met 30 januari aanmelden. Op dinsdag 20 februari worden uit alle aanmeldingen vijftig jongeren gekozen voor een selectiedag.