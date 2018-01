In het Caribisch gebied is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag in zee; zo'n 200 kilometer ten noorden van de kust van Honduras. De beving was op 10 kilometer diepte.

De Pacific Tsunami Warning Center waarschuwde voor tsunami's in een deel van het Caribisch gebied, maar heeft die later ingetrokken. De beving was in de hoofdstad van Honduras voelbaar, maar er zijn voor zover bekend geen meldingen van grote schade.