Loterijwinnaars Eastermar delen geld met dorpsbewoners

Ook willen de initiatiefnemers samenwerken met lokale scholen en sportverenigingen. "Het mooiste is als zij, samen met de ouders, aangeven waar de behoefte ligt. Dat kan een laptop zijn voor kinderen van wie de ouders dat niet kunnen betalen. Maar ook nieuwe kleding voor een sportteam of nieuw spelmateriaal."

Grotere tegenstellingen

De Jong hoopt dat de sfeer in het dorp niet verandert door de loterij. "Het is een kleine en hechte gemeenschap hier," vertelt ze, "In elk dorp heeft de een het moeilijker dan de ander. Bij een klein verschil is dat niet zo erg, maar door de loterijwinst zijn die verschillen nu groter geworden."

Daarom vindt ze het belangrijk dat iedereen meeprofiteert. "Wat wij hier hebben aan eenheid, dat is heel uniek. Ons kent ons en we delen alles samen. Wat we zullen gaan zien is dat de één vaker een rondje geeft omdat hij het kan betalen en de ander zijn knip dicht kan houden. Mooi toch?!"