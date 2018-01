Franse diva waarschuwt voor #MeToo-puriteinen: mannen mogen flirten

De Franse vrouwen maken ook bezwaar tegen de manier waarop de discussie wordt gevoerd, vooral op internet. Wat begon als een beweging om vrouwen hun verhaal te laten doen, is volgens hen veranderd in het tegenovergestelde. "We dwingen mensen 'correcte taal' te gebruiken, schuwen hen die zich niet aan de instructies houden en noemen vrouwen die weigeren mee te doen verraders."

"Als vrouwen herkennen we ons niet in deze vorm van feminisme, die van het aan de kaak stellen van machtsmisbruik is verworden tot een afkeer van mannen en seksualiteit", schrijven ze.

Catherine Deneuve sprak zich al eerder uit tegen de in haar ogen uit de hand gelopen #MeToo-beweging. Die ontstond afgelopen herfst, nadat actrices in The New York Times vertelden hoe de bekende Hollywood-producent Harvey Weinstein hen had misbruikt.