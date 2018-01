Tbs-advocaten willen minder politieke bemoeienis met tbs

Minister Dekker voor Rechtsbescherming onderzoekt of verdachten die weigeren mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek, na twee jaar in de gevangenis alsnog tbs kunnen krijgen. Dat doet hij op verzoek van de VVD en de PvdA. Tbs-advocaten noemen dat in hun manifest "onuitvoerbaar, onnodig en zelfs gevaarlijk".

Ze wijzen op het risico dat gedetineerden in de gevangenis niet meer aankloppen bij een arts of psycholoog, "Als gedetineerden bang zijn dat dergelijke interventies na twee jaar tot tbs kunnen leiden, zullen ze dit soort hulpvragen achterwege laten. Dat zal meer gevaar opleveren voor personeel en medegedetineerden en nadien in de samenleving."

Minder politieke bemoeienis

De 29 advocaten vinden het onacceptabel dat de minister van Justitie over verlofaanvragen van tbs'ers gaat. Verdachten zouden kunnen denken "dat de politieke kleur van een bewindspersoon van invloed is op beslissingen ten aanzien van individuen", schrijven ze in hun manifest.

Een onafhankelijk orgaan met rechters en gedragswetenschappers zou de knoop moeten doorhakken over proefverlofaanvragen, stellen ze. Volgens TBS Nederland bemoeit de minister zich overigens in slechts in enkele gevallen persoonlijk met de gang van zaken en volgt hij doorgaans het advies op van een commissie.