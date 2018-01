Astronaut in ruimtestation bang dat hij niet meer in retour-capsule past

Een Japanse astronaut die drie weken geleden aan boord ging van het ruimtestation ISS zegt dat hij zich zorgen maakt over zijn groei. In de periode die hij in de ruimte doorbracht, is hij een stuk langer geworden en nu vraagt hij zich af of hij in juni wel in de Sojoez-capsule past die hem naar de aarde moet terugbrengen.

"Ik groeide in drie weken tijd als een plant. Niet meer gebeurd sinds de middelbare school. Ik maak me een beetje zorgen of ik wel in de Sojoez-stoel pas als ik terugga", twittert Norishige Kanai.