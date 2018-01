Stinkbandje moet aanvallers afschrikken: 'Van stank gaan mensen walgen'

De geur die vrijkomt, lijkt het meest op die van gas en is tot op enkele honderden meters in verdunde vorm te ruiken. "Samen met de gemeente Rotterdam hebben we een geur gecreëerd die je in het dagelijks leven niet tegenkomt. Het zijn allemaal vieze stofjes die ongevaarlijk zijn en die bij elkaar een heel vies mengsel vormen. We hebben ook de geur van rotte eieren onderzocht, maar daar zitten te veel giftige stoffen in."

Uit testen blijkt dat mensen reageren op de geur. "Wij hebben gemerkt dat mensen bij het ruiken van de gasgeur vaak zelf op zoek gaan naar de bron of de hulpinstanties inschakelen. De armband schrikt dus niet alleen van dichtbij af."

Ook blijkt dat het dragen van het armbandje gemoedsrust geeft. "In Rotterdam hebben we honderd armbanden verspreid en gekeken naar de bijdrage aan veiligheidsbeleving. Die ging significant omhoog, waardoor mensen er vaker op uit gingen, op stap gingen of een rondje door het bos gingen rennen. Het bandje nam bepaalde zorgen weg", zegt Van der Kamp.

Start-ups

De Rotterdammer is momenteel in Las Vegas, waar vandaag de innovatiebeurs CES van start gaat. Hij is niet de enige landgenoot: ruim vijftig Nederlandse start-ups tonen daar hun uitvinding aan de rest van de wereld. Prins Constantijn is mee als ambassadeur van de StartupDelta.

Zijn ambities met het stinkbandje zijn hoog. "Als je zo'n product hebt, waarom zou je dan niet hoog inzetten en het beschikbaar maken voor de hele wereld? Wij proberen hiermee een gedragsverandering in de maatschappij teweeg te brengen. Het mooiste zou zijn als dat wereldwijd lukt."