Ingestorte parkeergarage in Eindhoven wordt gesloopt

Vandaag wordt begonnen met de sloop van de ingestorte parkeergarage op Eindhoven Airport. De parkeergarage stortte op 27 mei vorig jaar twee weken voor de oplevering gedeeltelijk in. De sloopwerkzaamheden worden gedaan door bouwbedrijf BAM.

Oorzaak van de instorting was een constructiefout in de vloeren. Naar aanleiding van een rapport over de constructiefout zijn in heel Nederland honderden gebouwen met soortgelijke vloeren nader geïnspecteerd. Verschillende gebouwen gingen uit voorzorg dicht.

De sloop en het verwerken en opruimen van het puin van de ingestorte parkeergarage gaan twee tot drie maanden duren, meldt Omroep Brabant. BAM hoopt in april te beginnen met de bouw van de nieuwe parkeergarage. De oplevering is in juni 2019 gepland.