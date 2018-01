'Irak stuurt burgers terug naar onveilig gebied voor verkiezingen'

Als de overheid de bevolking al zou willen bijstaan bij een veilige terugkeer, heeft het daar momenteel de capaciteiten niet voor, denkt Van der Steen. "Het leger heeft de handen nog vol aan het veilig houden van de door IS bevrijde gebieden."

Zo gaan er de afgelopen week weer geruchten over IS'ers die ten westen van Mosul de straat op zouden gaan met de kenmerkende zwarte IS-vlag. "De Iraakse overheid was erg snel met het uitroepen van de overwinning", zegt Van der Steen. "Maar hoewel het kalifaat is ingestort, is Islamitische Staat nog niet verslagen. Het is een gevecht dat nog lang door zal gaan."

Sjiieten, soennieten, Koerden

Premier Abadi speelt een gevaarlijk spel door inwoners van Anbar gedwongen terug te laten keren. Hij riskeert de bevolking van zich te vervreemden, nu hij ze zo openlijk blootstelt aan de gevaren in hun thuisgebied. "Hij heeft de stemmen van de overwegend soennitische bevolking van Anbar juist hard nodig", zegt Van der Steen.

Na de val van Saddam Hoessein, een soenniet, kwam de sjiitische meerderheid terug in de regering van het land. Soennieten verloren niet alleen hun macht in het land, maar voelen zich sindsdien ook achtergesteld.

Abadi, een gematigd sjiiet, is de man die de boel bij elkaar moet houden. Hij wil de sjiieten, soennieten en Koerden in het land verenigen. Met concurrentie van presidentskandidaten die juist zwaar leunen op het sjiitische Iran, lijkt Abadi ook in soennitische kringen op steun te kunnen rekenen. "Maar die moet hij natuurlijk niet verspillen", besluit Van der Steen.