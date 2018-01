Jongeren uit Wijk bij Duurstede mogen geld uitgeven na rustige nieuwsjaarsnacht

Jongeren uit Wijk bij Duurstede mogen 8.440 euro uitgeven aan voorzieningen of activiteiten. Het is een beloning voor een rustige nieuwjaarsnacht in de Utrechtse gemeente. Het geld komt uit een potje voor vuurwerkschade.

De schade aan gemeente-eigendommen door vandalisme was vorig jaar groot in de Utrechtse gemeente. De vernielingen kostten Wijk bij Duurstede 13.000 euro. De wethouder kwam daarom met een aanbod. Als er dit jaar voor minder dan 10.000 euro schade werd aangericht, mochten jongeren het verschil uitgeven.

Het bleef rustig vorige week. Volgens RTV Utrecht sneuvelden er slechts twee afvalbakken, twee hondenpoepbakken, een hek en zeven verkeersborden. De totale schade is 2.560 euro. Dat is zo weinig dat jongeren nog 1.000 euro extra als bonus te besteden krijgen. In totaal brengt dat de beloning op 8.440 euro.

Skatebaan

Jongeren mogen zelf via sociale media aangeven waar het geld wat hen betreft aan besteed moet worden. Mogelijk kan het worden uitgegeven aan een nieuwe skatebaan.

Niet de hele gemeenteraad is enthousiast over de "beloning". De VVD vindt het zelfs verbijsterend. "Sinds wanneer word je in ons land financieel beloond als je geen strafbare feiten pleegt?", vraagt lijsttrekker Sybren van der Velden zich af.