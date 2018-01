Noord-Korea wil delegatie naar Spelen, Zuid-Korea wil familieherenigingen

Noord-Korea is bereid volgende maand een delegatie naar de Olympische Spelen in Zuid-Korea te sturen. Het land wil kunstschaatsers, hoge overheidsfunctionarissen en supporters sturen. Dat heeft Noord-Korea gezegd in het eerste overleg met Zuid-Korea in meer dan twee jaar.

Ook Zuid-Korea heeft zijn wensen op tafel gelegd. Zo wil het land op korte termijn herenigingen van families die door oorlog uit elkaar gerukt zijn. Ook wil Zuid-Korea dat er gesprekken op hoog niveau komen over het raketprogramma van Noord-Korea.