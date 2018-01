Restaurants doen proef met minder zout in eten

Menno Post, topkok en eigenaar van 2-sterrenrestaurant De Bokkedoorns, probeert op de beurs in de Amsterdamse RAI zoveel mogelijk restauranthouders te interesseren voor koken met minder zout. Hij richt zich ook op de 'thuiskoks'. "Iedereen heeft een kruidenkast", zegt Post. "Die moeten we vaker opendoen en daar wat meer mee experimenteren." Volgens hem is het ook een kwestie van durven.

Kilo per jaar te veel

Volgens de Nierstichting eten we per persoon in een jaar gemiddeld een kilo te veel zout. Dat kan een hoge bloeddruk en nierproblemen tot gevolg hebben. Meer dan anderhalf miljoen Nederlanders hebben al chronische nierschade. Voor hen is te veel zout extra schadelijk.

Opvallend is dat volgens de Nierstichting het meeste zout, 80 procent, niet uit onze zoutvaatjes komt maar is verwerkt in allerlei producten uit de supermarkt. Niet alleen in soepen, sauzen en chips, maar bijvoorbeeld ook in koekjes en pepernoten.