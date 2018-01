Nederlanders boeken recordaantal vakanties naar het buitenland

Nederlanders gingen nog nooit zo vaak op vakantie naar het buitenland als afgelopen jaar. Uit cijfers van NBTC-NIPO Research blijkt dat er ruim 19 miljoen buitenlandse reizen werden ondernomen, 7 procent meer dan in 2016.

Duitsland, Frankrijk en Spanje waren de populairste bestemmingen. In 2016 nam het aantal Nederlandse vakantiegangers ook al toe, na een paar jaar met dalingen.

In 2017 boekten Nederlanders in totaal meer dan 36 miljoen vakanties in binnen- en buitenland. Die werden ondernomen door ruim 13 miljoen Nederlanders, oftewel zo'n 82 procent van de bevolking.

Veluwe overstijgt badplaatsen

De mensen die er in Nederland op uit trokken, gingen het vaakst naar de Veluwe. Voor het eerst in jaren was die bestemming populairder dan de badplaatsen aan de Noordzee.

Het aantal vakanties in Nederland bleef het afgelopen jaar gelijk met ruim 17 miljoen. Er was volgens NBTC-NIPO geen toename vanwege het matige zomerweer. Ook de economische groei speelde mee. Daardoor hadden mensen meer geld te besteden en kozen ze vaker voor het buitenland.

Griekenland was een van de landen die profiteerden. Het Zuid-Europese land was de afgelopen jaren minder in trek vanwege de vluchtelingenstroom, maar zag het aantal Nederlandse bezoekers voor het eerst in jaren weer flink stijgen, met 40 procent. Turkije viel buiten de top-10 van populairste bestemmingen vanwege de politieke onrust en terreurdreiging.