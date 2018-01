Te koop: zes paters in Wittem, inclusief klooster

Als je Wittem in Zuid-Limburg binnenrijdt, is het klooster niet te missen. Het is een imposant gebouw, vier enorme verdiepingen met hoge ramen, aan de linkerkant van het complex zit de kerk.

Pater Henk Erinkveld is al sinds 1988 aan het klooster verbonden. Hij kent iedere deur en elke traptrede. "De redemptoristen zijn hier 182 jaar geleden gekomen, maar die kwamen in een kleiner klooster" begint pater Henk zijn verhaal. "Vergeleken met nu was de situatie toen compleet andersom, er kwamen zoveel mensen dat het klooster moest uitbreiden."

In de hoogtijdagen van het klooster woonden er 110 mensen. Per jaar kwamen er bovendien honderdduizend pelgrims om de heilige Gerardus Majella te vereren. "De enorme parkeerplaats voor het klooster doet nog aan deze tijd denken", zegt pater Henk. "Er waren lijnen getrokken waar tientallen bussen konden parkeren, nu zijn deze lijnen overtrokken zodat er auto's kunnen staan. Het is een mooi symbool van de individualisering van onze maatschappij."