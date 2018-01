BBC-journalisten moeten zwijgen over rel onderbetaling vrouwen

De BBC is in opspraak geraakt door het besluit van de gerespecteerde correspondent in China, Carrie Gracie, om haar post op te geven omdat ze minder betaald krijgt dan mannelijke BBC-correspondenten. De BBC heeft de 130 collega's die publiekelijk steun betuigd hebben aan Gracie vervolgens verboden om op radio, tv of online nog aandacht aan de rel te schenken, schrijven Britse media als The Guardian en The Times.

Die maatregel komt neer op censuur, zeggen de betrokken journalisten. Met de hashtag #istandwithcarrie hadden ze de omroep eerder opgeroepen snel een eind te maken aan de ongelijke beloning van mannen en vrouwen.

De BBC zegt tegen de Britse media dat de medewerkers zichzelf met hun reactie hebben gediskwalificeerd als onafhankelijke journalisten en dat ze daarom geen aandacht meer kunnen schenken aan het omstreden onderwerp. BBC-prominenten als Newsnight-presentator Evan Davis en presentatrice Mishal Husein van het populaire radioprogramma Today horen bij degenen die het verbod opgelegd hebben gekregen.

De omroep heeft wel een video met een verklaring van Gracie op de website gepubliceerd. De BBC heeft eerder beloofd dat de ongelijke beloning in 2020 rechtgetrokken is.

'Heimelijke beloningscultuur'

Carrie Gracie, met dertig dienstjaren bij de BBC, schrijft in een open brief dat ze 135.000 Britse pond verdient, terwijl haar mannelijke collega in de VS tenminste 200.000 pond uitbetaald krijgt. Ook de andere mannelijke collega's zouden veel beter worden betaald dan zij. Gracie zegt dat er bij de BBC sprake is van een heimelijke en illegale beloningscultuur.

Volgens Gracie wilde de BBC haar tegemoetkomen met een loonsverhoging van 45.000 pond, maar die heeft ze als ondermaats van de hand gewezen omdat "de kloof tussen mijzelf en mijn mannelijke collega's" in stand blijft.

Ze vertrekt uit China en hoopt weer een plek te krijgen op de redactie in Londen. Daar verwacht ze evenveel te gaan verdienen als haar mannelijke collega's in de newsroom.

Open brief