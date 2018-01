China wil ons plastic afval niet meer recyclen, dus verbranden we 't maar

Nu China ons plastic afval niet meer wil hebben, verdwijnt er veel meer afval in de verbrandingsoven. In Europa is te weinig capaciteit is om al dit plastic opeens te gaan recyclen.

Het gaat in Nederland vooral om plastic bedrijfsafval. Plastic afval van consumenten moet namelijk verplicht binnen Europa verwerkt worden. Geschat wordt dat ongeveer een derde van het afval dat voorheen naar China ging, nu naar andere Aziatische landen gaat. De rest moet dus hier in Europa worden verwerkt of verbrand.

'Recycle-doelstelling gaan we niet halen'

Hierdoor gaat Nederland waarschijnlijk de doelstelling voor het recyclen van kunststof verpakkingen niet halen. Het plan was om dit jaar 54 procent van de consumenten- en bedrijfsverpakkingen te recyclen. Maar als we meer afval gaan verbranden, wordt dat moeilijk haalbaar.

"De doelstellingen zullen niet gehaald worden", zegt Ben Kras van afvalsorteerder Kras Recycling. "Er wordt meer verbrand en minder gerecycled. In Europa kunnen we alleen afval verwerken als het hartstikke goed gesorteerd is, anders kunnen en willen bedrijven het niet hebben. Ik heb nu veel meer voorraad staan dan normaal. Normaal verzond ik containers vol naar China, maar mijn laatste containers gingen in september die kant op."

Duurder voor consument

Er gaat dan wel geen plastic afval van consumenten naar China, maar het recyclen van consumentenafval kan door de situatie wel duurder worden. En daar betaal je als consument aan mee. De verpakkende industrie betaalt namelijk voor het inzamelen en recyclen van verpakkingen. Dat kost jaarlijks zo'n 150 miljoen euro. Dat bedrag is verwerkt in de producten die je koopt. Door het Chinese verbod is de prijs van kunststof afval fors gedaald, waardoor er meer geld bij moet om het te recyclen.

Volgens de sector moet de oplossing gezocht worden in het creƫren van een grotere vraag naar gerecyclede plastics binnen Europa. Doordat nieuw plastic goedkoop is, is er nauwelijks vraag naar gerecycled plastic. En de verpakkende industrie heeft geen verplichting om gerecycled plastic te gebruiken.