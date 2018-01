Eva Jinek is Omroepvrouw van het Jaar 2017

Talkshowpresentator en programmamaker Eva Jinek is gekozen tot Omroepvrouw van het Jaar 2017. De redactie van mediavakblad Broadcast Magazine wijst jaarlijks een "beeldbepalende mediaprofessional" aan als omroepman of - vrouw van het jaar.

De uitverkiezing vond plaats in Beeld en Geluid in Hilversum. Jinek won al eerder onderscheidingen zoals de Zilveren Televizier-Ster voor haar televisiewerk. Ze liet weten "extreem vereerd" te zijn met de prijs van Broadcast Magazine.

Behalve in haar dagelijkse talkshow Jinek was Eva Jinek afgelopen jaar ook te zien in haar documentaireserie over de VS, De Verenigde Staten van Jinek.

Vorig jaar werd reisprogrammamaker Floortje Dessing uitgeroepen tot Omroepvrouw van het Jaar.