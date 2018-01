Tv kijken verliest opnieuw terrein aan video on demand

We keken vorig jaar gemiddeld bijna drie uur televisie per dag. Dat is 3 procent minder dan in 2016. De daling in kijktijd is wel minder dan in 2016: toen werd er 3,7 procent minder tv gekeken dan het jaar ervoor, meldt de Stichting Kijkonderzoek (SKO) in zijn jaarlijkse rapportage over de tv.

De daling in kijktijd wordt deels veroorzaakt door de toename van het kijken via video on demand-diensten. Andersom worden tv-programma's en andere video's vaker bekeken op laptop, tablet of smartphone, maar die cijfers zijn door SKO niet meegeteld bij de tv-kijktijd.

In totaal bracht de Nederlander elke dag gemiddeld drie uur en tien minuten voor de buis door. Behalve live en uitgesteld tv kijken telt daarbij de zogenoemde 'overige kijktijd' mee: video on demand dus, bijvoorbeeld via Netflix, Videoland of Ziggo Movies & Series. De overige kijktijd was gemiddeld twaalf minuten.