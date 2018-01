Overstappers zorgverzekering laagste in jaren

Volgens het onderzoek van Zorgwijzer.nl zijn de belangrijkste redenen om niet over te stappen het feit dat de premie toch nauwelijks verandert, tevredenheid over de huidige polis, geen vertrouwen in een andere zorgverzekeraar en chronische ziekte. Dat laatste is te verklaren omdat zorgverzekeraars iemand een aanvullende zorgverzekering kunnen weigeren, terwijl chronisch zieken hier veel gebruik van maken.

De redenen om wel over te stappen zijn een te hoge premie, een andere zorgbehoefte, ontevredenheid over de dekking en een slechte service.

Zorgverzekeringskaart

Volgens Zorgverzekeraars Nederland hebben 1 miljoen Nederlanders de zorgverzekeringskaart geraadpleegd. De informatiekaart geeft bij elke polis een overzicht van de belangrijkste voorwaarden.

Tot 1 januari 2018 konden mensen wisselen van zorgverzekering. In februari worden de definitieve cijfers bekend.