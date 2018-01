43 schapen verdronken door hoogwater in Nederrijn

In Heteren in Gelderland zijn vanmorgen 43 schapen verdronken. Volgens een woordvoerder van de brandweer stonden ze op een stuk land dat door het hoogwater in de Nederrijn was ondergelopen. Twee schapen konden worden gered.

Volgens de woordvoerder worden de dode schapen door mensen van de brandweer uit het water gehaald.

Het is onduidelijk hoe de schapen op het laaggelegen stuk grond terecht zijn gekomen. De boer zou ze juist vanwege het hoogwater op een hoger gelegen stuk grond hebben gezet. Een getuige zegt tegen Omroep Gelderland dat honden van ramptoeristen de schapen naar het lagere deel hebben gedreven, maar de brandweer kan niet bevestigen dat dit is gebeurd.