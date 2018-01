Paarden en runderen Munnikenland verplaatst om hoogwater

In verband met het hoogwater zijn vanochtend in natuurgebied Munnikenland bij Slot Loevestein 122 Konikpaarden en 64 runderen (Rode Geuzen) naar een hoger gebied geleid. In het door Staatsbosbeheer beheerde gebied stonden de grazers tot vanochtend op het laatste droge stuk van de Gandelwaard, nu staan ze op de Wakkere Dijk.