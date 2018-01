Twee kettingbotsingen in eerste ochtendspits na kerstvakantie

Tijdens de eerste ochtendspits na de kerstvakantie zijn twee kettingbotsingen gebeurd. Zowel op de A12 bij Veenendaal, als op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen bij knooppunt Rottepolderplein botsten negen auto's op elkaar.

Op de A9, waar de auto's om 06.30 uur op elkaar botsten, staat een file van ongeveer een uur. De ANWB spreekt over een verkeersinfarct. De bestuurders raakten lichtgewond, niemand hoefde naar het ziekenhuis, laat de politie weten.

Het ongeluk op de A12 gebeurde om 06.45 uur. De weg is daar inmiddels weer open. Twee mensen werden gecontroleerd door ambulancepersoneel. Beiden hadden een stijve nek, niemand hoefde naar het ziekenhuis.

Wennen

"Iedereen rijdt weer naar school en werk en we moeten wennen aan het feit het weer drukker is op de weg", zegt Cees Quax van de ANWB. Twee kettingbotsingen in één ochtendspits is niet ongebruikelijk, zegt hij.

Quax wijt de kettingbotsingen aan te weinig afstand houden.