Vleermuis en huismus krijgen nestkastje bij 'nul-op-de-meter'-renovatie

Minister Schouten van Natuur geeft vandaag het startsein voor een gedragscode waarbij bij de renovatie van woningen rekening moet worden gehouden met nestelende dieren als vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen.

De gedragscode is een samenwerking tussen onder meer gemeenten, bouwbedrijven en woningcorporaties en geldt alleen voor woningen die zodanig gerenoveerd worden dat ze volledig hun eigen energie kunnen opwekken. Dit worden ook wel nul-op-de-meter-woningen genoemd.

Nestkasten in gevel

Volgens de code moeten bouwbedrijven voor de start van de renovatie een scan uitvoeren om vast te stellen of er nestelende dieren in bijvoorbeeld de spouwmuren zitten. Als dit het geval is, moeten er nestkasten in de gevel worden geplaatst. Hierin kunnen de vogels zich vestigen als er door de isolatie van de muren geen ruimte meer is.

De Vogelbescherming werkte ook mee aan de gedragscode. "Het is best een doorbraak. Grote bouwbedrijven en natuurbeschermers zijn niet altijd vrienden geweest in het verleden. Nu hebben we aangetoond dat we dit samen kunnen regelen", zegt Jip Louwe Kooijmans van de Vogelbescherming.

Op zoek naar nieuwe plekken

Kooijmans denkt dat de code effect zal hebben. "We weten vrij goed wat voor vogels werkt. Ze zullen op zoek gaan naar nieuwe plekken en we denken dat ze deze plekken ook weten te vinden. Het is vaak een kwestie van tijd."

De Vogelbescherming hoopt dat de gedragscode in de toekomst wordt uitgebreid. "We hopen dat dit een opstap is en dat dit straks in de hele bouw standaard rekening wordt gehouden met deze diersoorten", zegt Kooijmans.