Lichaam gevonden op brandende olietanker China, nog 31 vermisten

Aan boord van de olietanker die gisteren voor de Chinese kust botste met een vrachtschip, is een lichaam gevonden. Het lichaam wordt naar Shanghai gebracht en daar geïdentificeerd, melden de Iraanse autoriteiten.

De overige 31 bemanningsleden van de olietanker, met aan boord vooral Iraniërs, worden nog vermist. Reddingsteams van de Chinese, Zuid-Koreaanse en Amerikaanse marine zijn bezig met een zoekactie in de omgeving van het schip.

Het ongeluk gebeurde gisteren ongeveer 300 kilometer ten oosten van Shanghai. De tanker vervoerde ruim 136.000 ton ruwe olie van Iran naar Zuid-Korea. Aan boord waren dertig Iraniërs en twee mannen uit Bangladesh. Het schip voer onder de Panamese vlag.

De oorzaak van de aanvaring is nog onduidelijk. De 21 opvarenden van het vrachtschip uit Hongkong, waarmee de tanker botste, bleven ongedeerd.

Zwarte rookwolken

De olietanker Sanchi staat nog steeds in brand en er stijgen grote zwarte rookwolken boven het schip op. De vrees bestaat dat het overhellende schip explodeert en zinkt. Een deel van de olie in het schip zou al in het zeewater zijn terechtgekomen.

Over milieuschade door de aanvaring is nog weinig te zeggen, zegt China-correspondent Eefje Rammeloo in het NOS Radio 1 Journaal. "Daarover is nog weinig duidelijk. De lading van deze tanker is kleur- en geurloze olie, die volgens experts snel vervliegt en makkelijk vermengt met water." Dat maakt het moeilijk om de gelekte olie waar te nemen en op te ruimen.

Eerdere ongelukken met olietankers leidden tot grote milieurampen. "In 1989 liep de Exxon Valdez vast voor de kust van Alaska. Dat schip had maar iets meer olie aan boord dan deze olietanker en dat werd een enorme milieuramp", zegt Rammeloo.