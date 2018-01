Hoogwaterpiek op komst, maar geen paniek bij Rijkswaterstaat

Bij Lobith stroomt nu 6,5 miljoen liter water per seconde Nederland binnen. Dat is veel, maar volgens Rijkswaterstaat is er geen enkele reden tot paniek. "Deze waterstanden kunnen we prima aan", zegt coördinator Harold van Waveren. Volgens hem zou het zelfs geen probleem zijn als er bij Lobith twee keer zo veel water binnenstroomt als nu.

Dat is mede te danken aan maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen, waardoor het rivierwater meer ruimte krijgt. De waterstanden in de Rijn en zijtakken van die rivier stijgen daardoor minder snel. Zo wordt de nevengeul van de Waal bij Nijmegen dit hoogwaterseizoen voor het eerst gebruikt.

Extra pompen

Verder zijn de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein helemaal opengezet. Daardoor wordt het rivierwater sneller afgevoerd. Bij de Haringvlietdam en de Afsluitdijk wordt volop gespuid in zee. Waterschappen voeren dijkinspecties uit en zetten extra pompen in.

Het waterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer zal de komende dagen dalen. Het peil is nu erg hoog door het vele water dat via de IJssel binnenstroomt en de regen die in Nederland is gevallen. Door de harde wind kon er de afgelopen tijd niet altijd water worden afgevoerd naar de Waddenzee, maar inmiddels gebeurt dat volop.