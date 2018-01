Bouwputten, gabber en voetballiedjes in Rotterdams jubileumconcert

De 44-jarige Maier komt uit Duitsland en woont 23 jaar in de havenstad. De verscheidenheid aan stijlen in zijn compositie staat symbool voor de Rotterdamse stadsziel, legt hij uit. "Je hebt hier mensen die overal vandaan komen, met allemaal eigen verhalen. En Rotterdam is meer dan alleen die verschillende elementen bij elkaar."

En dat er dit jaar 54 keer 100 Rotterdammers komen luisteren naar zijn stuk, vindt Maier fantastisch. "Binnen de klassieke muziek is het altijd de vraag hoe je nieuw publiek kan bereiken. Volgens mij is het antwoord dat je de muziek bij de mensen moet krijgen die normaal niet komen."

Chandra de Soet is vandaag dus een van hen. Behalve dat ze graag geraakt wil worden door de muziek, heeft ze nog een ander doel. "Ik hoorde dat er ook een meet & greet is. Ik maak zelf muziek en misschien kan ik vragen of ze een keer met mij willen samenwerken. Dan zou ik een droom waarmaken."