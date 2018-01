Jort Kelder over verkrachtingsopmerking: 'het floepte eruit'

"Therapie tegen hypes en hysterie" dat moet het nieuwe radioprogramma van Jort Kelder bieden, maar vooralsnog biedt het vooral dat laatste. Met de eerste uitzending achter de rug is de presentator Kelder meteen zelf het onderwerp van een rel.

"Ja, dat is eigenlijk wel heel toevallig", zegt Kelder tegen de NOS. "Dit is een nooit geplande rel. Totaal niet gepland. Overschat niet mijn ordening in een gesprek. Bel de eindredacteur maar, ik improviseer vaak. Het floepte eruit".

De ophef begon zaterdagmiddag nadat Kelder live op de radio in gesprek met microbioloog Rosanne Hertzberger over de metoo-discussie en uitspraken van rapper Boef zei: "Ik zou uit eigen ervaring willen zeggen: veel vrouwen dringen bij mij aan verkracht te worden."

Kelder neemt het woord verkrachting even verderop in de uitzending terug. "Nee jongens, even excuus, ik ben er wat hard ingegaan door het woord 'verkrachting' te gebruiken. Maar ik heb het gevoel, en ik hoor het ook in mijn omgeving van zowel mannen als vrouwen, dat hoogopgeleide vrouwen seksueel actiever zijn. Ik word er weleens bang van."

Jagersgedrag

Het kwaad is dan al geschied. Op sociale media is er volop kritiek op Kelder. Onder andere RTL Nieuws, De Telegraaf en Joop.nl koppen met Kelders "Vrouwen dringen bij mij aan om verkracht te worden"-uitspraak. Hart van Nederland zette vanmiddag een poll online met de vraag of het radioprogramma van Kelder geschrapt moet worden.