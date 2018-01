Sydney zucht onder hitte: 47,3 graden

Sydney beleeft een van zijn warmste dagen ooit. In de Australische miljoenenstad werd het vandaag 47,3 graden, zo melden Australische media. Het is er de warmste dag in bijna 80 jaar.

In en rond Sydney leidt de hitte tot flink wat problemen. Zo is op verschillende plaatsen de stroom uitgevallen en is de luchtkwaliteit matig. Ook is op sommige plekken het asfalt gesmolten. Het ATP-tennistoernooi in Sydney is vanwege de warmte gestaakt, nadat de Franse tennisster Kristina Mladenovic vanwege de warmte had moeten opgeven.

Bosbranden

De autoriteiten maken zich vanwege het warme weer zorgen om bosbranden. Door het warme weer in combinatie met een stevige wind kan vuur zich makkelijk verspreiden.

In de omgeving van Sydney is een verbod op open vuur van kracht. Ook rokers mogen hun sigaret niet op de grond uitmaken. Ze riskeren daarmee een boete van 1300 dollar, zegt de brandweer.

In de loop van maandag verwacht de Australische weerdienst dat het wat koeler wordt. Er staan dan temperaturen van 33 graden op het programma.