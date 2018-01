In beeld: hoogwater en zonnig weer

Door de combinatie van zonnig weer en het hoge water trokken veel mensen vandaag naar buiten en dat levert mooie foto's op.

Het water staat vooral hoog in de Rijn, de Waal en de IJssel. Dat komt door de regenval in Duitsland en Zwitserland en door het smelten van sneeuw daar.

Vanwege het hoge water zijn er ook wegen afgesloten, maar bij de nevengeul bij Nijmegen lieten mensen zich niet tegenhouden. Fred van Kolck was op de Oosterhoutsedijk aan het hardlopen en wist niet wat hij zag. "Hordes mensen liepen daar. Het leek wel of er ijs werd verkocht, zo druk was het."

Jong en oud klommen over de hekken, zag Van Kolck. Hij maakte wat foto's en vervolgde daarna zijn weg. "Ik heb geen zin in een nat pak," zei hij tegen Omroep Gelderland.