Wilde katten maken comeback in Nederland

De wilde kat is na vele eeuwen afwezigheid pas weer enkele jaren terug in Nederland. De eerste waarnemingen stammen uit 2002 en 2006. Onderzoek liet zien dat in 2015 in het Vijlenerbos in Vaals een populatie van minstens acht wilde katten leefde en ook werden er jongen gezien. In 2016 werd zowel in het Onderste Bosch in de gemeente Gulpen-Wittem als bij Noorbeek een wilde kat gesignaleerd.

De verspreiding en voortplanting van de dieren werd vorig jaar met camera's in de natuur onderzocht. In de Eifel en de Ardennen leven grote groepen wilde katten. Omdat het leefgebied vol begint te raken, gaan de dieren op zoek naar een andere omgeving.

Zwarte punt

Wilde katten hebben een grijze, bruine of soms rossige vacht met een donkere tekening, die op de flanken meestal wat vager is. Ze hebben een dikke staart, met drie tot vijf zwarte ringen, die eindigt in een stompe zwarte punt. Over hun rug loopt een zwarte streep die eindigt voor de staart. Huiskatten hebben soms ook zo'n zwarte streep, maar die loopt vrijwel altijd door over de staart.

Om te jagen, te slapen en rond te trekken heeft de wilde kat behoefte aan bossen, ruige graslanden en aan groene, veilige verbindingen tussen deze gebieden. Natuurorganisaties in Limburg en België werken samen om dit te realiseren.