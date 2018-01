In de Gelderse plaats Didam heeft de politie twee verdachten aangehouden na een plofkraak zondagochtend vroeg. Het doelwit was een geldautomaat van een supermarkt. De politie kwam af op het inbraakalarm, meldt Omroep Gelderland, en kon de verdachten in de buurt arresteren. Ze hadden de buit nog bij zich.